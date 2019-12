Live. Governo apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2020

O Governo faz chegar o documento à Assembleia da República já esta segunda-feira. O OE 2020 será depois debatido no parlamento a 9 e 10 de janeiro e votado na generalidade no dia 11. No mesmo dia serão conhecidas as tarifas da eletricidade para o próximo ano.

Na terça-feira o Banco de Portugal divulga o boletim económico com as previsões para os próximos três anos. Já o Instituto Nacional de Estatística revela a conta satélite do turismo.

Para o dia 18 está agendada uma assembleia geral da Pharol. Os acionistas reúnem-se para votar a redução do número de membros do conselho de administração.

No mesmo dia o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, vai ao parlamento explicar aos deputados os atrasos nas obras da ferrovia.

Na quinta-feira há reunião da Frente Comum, que servirá para decidir as novas formas de luta da estrutura sindical. Em causa está a resposta dos sindicatos à proposta do Governo sobre os aumentos salariais da função pública.

Na sexta-feira termina o prazo para a ANA se pronunciar sobre o estudo de impacte ambiental do futuro aeroporto do Montijo.