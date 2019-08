Live. Greve dos motoristas domina a agenda da semana

A semana fica marcada pela greve dos motoristas de matérias perigosas, que começa esta segunda-feira e não tem data prevista para terminar. Tudo dependerá das negociações entre os sindicatos, os patrões e o Governo. Está decretado o estado de emergência energética até dia 21.

No dia 13 a OPEP divulga o relatório mensal do mercado de petróleo e no INE sai o Índice de Custo do Trabalho do segundo trimestre. Na quarta-feira é publicada a estimativa rápida das Contas Nacionais trimestrais, bem como os números da atividade turística de junho.

Na sexta-feira o Banco de Portugal revela uma nota de informação estatística sobre fundos de investimento.