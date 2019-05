Live. Higiene oral sustentável com as escovas The Bam & Boo

Feitas de bambu, as escovas da The Bam & Boo são 95% biodegradáveis. Além de ecológico, este projeto dos fazedores Nuno Catarino e Fernando Ribeiro é digital e assenta num modelo de subscrição. Depois da primeira compra, os clientes recebem uma escova de dentes em casa a cada três meses, “o tempo médio recomendado pelos dentistas”, contam.

Posta no mercado em julho de 2017, a The Bam & Boo tem conseguido um sucesso estrondoso, nunca tendo recorrido a investidores, sempre reinvestindo os seus lucros. Atualmente, Fernando e Nuno enviam as suas escovas de dentes sustentáveis para mais de 60 países, sendo que 85% das vendas são para fora de Portugal. O principal mercado é o Reino Unido e as subscrições representam já 80% das vendas. Os dois fazedores esperam terminar o ano de 2019 com um milhão de euros em faturação.

Fique a conhecê-los melhor, aqui no Dinheiro Vivo.