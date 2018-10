Um dos problemas que os donos destes estabelecimentos têm prende-se com a abertura de portas. E é aqui que entra a Homeit.

A startup desenvolveu uma solução que permite abrir as portas do condomínio e do apartamento através de uma aplicação móvel, teclado ou mensagem escrita.

No verão do ano passado, a Homeit lançou uma campanha na plataforma de equity crowdfunding luso-britânica Seedrs e angariou 500 mil euros. Agora a empresa está a preparar uma nova campanha nesta plataforma.