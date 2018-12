Live. Pode pedir uma atualização do IMI até ao final do ano

O valor por metro quadrado, um dos fatores que ajuda a calcular o Valor Patrimonial Tributário (VPT) subiu de 603 para 615 euros. O aumento do valor por metro quadrado pode vir a representar um aumento no IMI em 2019, no caso de pedir uma reavaliação do imóvel com o novo valor de referência.

Segundo a DECO, é possível que esteja a ser cobrado indevidamente o imposto a cerca de quatro milhões de imóveis, porque o valor não é atualizado automaticamente.

Esta atualização não é automática no Portal das Finanças, por isso se não pediu uma atualização depois de 2008, pode fazê-lo presencialmente num balcão das Finanças até 31 de dezembro.