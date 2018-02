Live. IRS, contas nacionais e atividade turística de 2017 marcam a semana

A semana é mais curta para alguns devido à tolerância de ponto dada aos funcionários da administração pública, pelo Governo, na terça-feira de Carnaval. O INE vai revelar as contas nacionais e atividade turística de 2017.

Na mesma semana em que são prestadas as alegações finais no processo que envolve os ex-gestores do Banco Privado Português começa o 37º Congresso do PSD, o primeiro com Rui Rio na liderança do partido.

Veja todos os acontecimentos no vídeo e acompanhe os desenvolvimentos ao longo da semana no nosso site.