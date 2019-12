Live. Lagarde preside primeira reunião do BCE esta semana

A semana arranca com uma reunião da Concertação Social sobre o acordo dos rendimentos e a competitividade.

Na quarta-feira são debatidos, no Parlamento, projetos de resolução sobre a redução tarifária nos transportes públicos. Neste dia, a Comissão Europeia apresenta o novo Green Deal europeu, que traça a estratégia para a neutralidade carbónica.

Quinta-feira é dia de reunião do Banco Central Europeu. Será a primeira com Christine Lagarde enquanto presidente. Em cima da mesa estão temas como as taxas de juro e o rumo da política monetária da zona euro.