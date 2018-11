Live. Limpeza, reparações e personal trainer reunidos numa plataforma

A Wegho é uma plataforma que permite encontrar num minuto alguém para limpar a casa, reparar a canalização ou mesmo tomar conta do seu plano de treino. Nascida no ano passado na Maia, esta startup já recebeu um investimento de 1,7 milhões de euros, conta com uma equipa de 35 pessoas nas regiões de Lisboa e do Porto. E faz questão de ter todos os serviços faturados.

A plataforma da Maia faz questão de distinguir-se de outras empresas de prestação deste tipo de serviços, como a Zaask e a Fixando. “Limitam-se a vender contactos a fornecedores de clientes. Não definem preços nem níveis de qualidade. São uma espécie de Páginas Amarelas mais modernas”, resumiu Carlos Magalhães, um dos fundadores, em entrevista ao Dinheiro Vivo.