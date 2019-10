Live. Maudde põe peças de luxo a preço acessível

A Maudde é a plataforma portuguesa que permite comprar roupa e acessórios de luxo usados com até 70% de desconto. Este negócio nasceu este ano e foi criado pelas irmãs Ana e Marta Silva, formadas em gestão, marketing e química.

Os artigos podem ser vendidos por particulares ou por lojas. Se for um particular, o proponente indica o preço da peça mas está sujeito à avaliação de especialistas contratados pela Maudde. As peças vendidas pela loja já vêm com o preço definido. Há ainda um serviço para ir buscar os produtos a casa e fotografá-los.

Com um site em inglês, as fazedoras portuguesas já estão a desenvolver um site bilingue para chegar ao mercado africano.