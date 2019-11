Live. Nona.Care usa inteligência artificial para descobrir babysitter perfeita

A Nona.Care quer facilitar a vida dos pais que procuram uma babysitter. Esta startup alemã usa a inteligência artificial para encontrar a ama perfeita de forma rápida e segura. Nascida no ano passado em Berlim, esta plataforma também já está em Espanha.

Mas a Nona.Care não é uma mera montra: cada vez que os pais procuram uma babysitter, a plataforma usa um algoritmo para apresentar automaticamente as três melhores propostas, com base na avaliação e nos critérios de pesquisa. Antes de tomarem a decisão final, os pais ficam a conhecer pessoalmente as amas.

Esta plataforma está disponível através de serviços com e sem subscrição tanto para particulares como para empresas. Quem está em Portugal também vai poder aceder a este serviço a partir do início do próximo ano.