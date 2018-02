Live. O momento certo para vender uma startup

Nesta edição damos destaque às startups. Quando um gigante bate à porta e acena com milhões, é possível dizer que não? Os conselhos dos especialistas sobre o momento certo para vender uma empresa.

Não perca a entrevista exclusiva a Rodrigo Pinto Ribeiro, sócio da Oliver Wyman, uma consultora que prima pela discrição e que tem assessorado o governo e Banco de Portugal em vários dossiers quentes da banca.

O entrevistado da Vida do Dinheiro, uma parceria entre o Dinheiro Vivo e a TSF, é Fernando Alexandre, professor de Economia e Gestão da Universidade do Minho, o homem que aconselha o novo líder do PSD, Rui Rio, em matéria económica e financeira. Para ler nas páginas do DV e ouvir na TSF, este sábado, a partir das 13 horas.