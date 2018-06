Live. OCDE avisa: jovens de hoje serão adultos mais pobres de amanhã

O boom no turismo pode virar-se contra o país. O aviso é deixado por Helena Roseta em entrevista esta semana ao Dinheiro Vivo e à TSF. A deputada independente pelo PS e autora do projeto de lei de bases da Habitação defende que os inventivos fiscais a cidadãos estrangeiros no imobiliário devem ser canalizados para zonas do país mais deprimidas.

A visão da OCDE para o futuro dos portugueses também não é otimista: os jovens de hoje serão os adultos mais pobres de amanhã. O “elevador social” está estragado nos países ocidentais e em Portugal, entre os 10% mais pobres do país, podem mesmo ser precisas cinco gerações para superar uma condição social de partida menos favorável.

Na hora de vender a sua casa, a morada que consta no Cartão do Cidadão pode retirar-lhe a isenção de mais-valias. Isto porque se as moradas fiscal e de habitação própria e permanente não forem iguais, os contribuintes são chamados a pagar o IRS correspondente.