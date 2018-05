Live. OCDE divulga crescimento do PIB e Semapa aprova contas de 2017

No arranque da semana, o INE divulga as taxas de juro implícitas no crédito à habitação”, ou seja, a taxa do esforço financeiro das famílias portuguesas com o pagamento de empréstimos bancários contraídos para a habitação.

Na quarta-feira, a OCDE divulga o crescimento do PIB, depois de já ter tornado pública a revisão otimista das previsões das taxas de crescimento económico para 2018/2019 dos 34 países membros.

O Eurogrupo reúne-se para o encontro mensal, e vais estar em cima da mesa a revisão da situação da Grécia e as negociações em curso sobre a reforma da União Económica e Monetária.

Na quinta-feira, decorre a Assembleia Geral anual da Semapa, com uma agenda importante que vai aprovar as contas de 2017, decidir como aplicar os resultados, incluindo a distribuição de dividendos pelos acionistas e colaboradores, e eleger os novos órgão sociais.