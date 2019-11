Parecer de Bruxelas e rating da Fitch dominam a semana

A semana arranca com a ONU a divulgar as conclusões do relatório anual sobre os países menos desenvolvidos.

Ainda na terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística irá revelar os dados do segundo trimestre relativos ao tempo de trabalho em Portugal.

A meio da semana as atenções estarão viradas para Bruxelas. Espera-se que a Comissão Europeia publique os pareceres sobre os planos orçamentais dos estados membros.

Em Lisboa, entre quarta e quinta-feira, o destaque vai para o 29º Digital Business Congress, organizado pela APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. O futuro dos negócios, dos media ou do comércio serão alguns dos temas no centro do debate.

A semana termina com a agência Fitch a pronunciar-se sobre o rating de Portugal. Na última avaliação, feita em maio, a agência de notação financeira mostrou-se otimista sobre a dívida portuguesa.

Também na sexta-feira, dia 22, passa a ser proibida no Twitter todo o tipo de propaganda política.