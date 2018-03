Live. Perante a morte de um familiar, prepare-se para os custos

Quem já passou por isso sabe o quão difícil é lidar com a situação. E conviver com a morte de um familiar em fase já adulta torna-se ainda mais doloroso. Isto porque além do luto, há burocracias que só ajudam a prolongar o luto.

Na altura de tratar do histórico do familiar falecido, há custos à espera de quem fica responsável pelo processo, nomeadamente as centenas de euros que os bancos cobram em comissões só para dizer quanto dinheiro está na conta da pessoa falecida.

Mas o processo não se fica por aqui. Os custos cobrados pelos notários também ajudam a dificultar o processo.

A Deco, que defende a inexistência de custos associados a este processo, vai insistir com o Governo e Banco de Portugal para pôr fim, de vez, às comissões associadas ao processo de habilitação de herdeiros.