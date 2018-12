Live. Português põe spa e massagens em hotéis da Letónia

André Raimundo é o fazedor português que está a transformar o negócio dos hotéis mais pequenos da Letónia. A startup de oferta de serviços TeamGuruX disponibilizou recentemente uma nova opção em que reúne profissionais de serviços de massagem, cosmética, maquilhagem, meditação, personal trainer, guia turístico e babysitting a estes hotéis.

O fazedor português está há mais de uma década na Letónia e fez a transição do mundo da arquitetura para a informática. Fundou no início deste ano a TeamGuruX, plataforma para serviços domésticos, como limpeza, canalização, reparação de computadores, bolos, jardinagem, luz e também massagem para o mercado particular.