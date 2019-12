A semana arranca com a divulgação dos preços das casas no terceiro trimestre e das contas nacionais trimestrais por setor institucional pelo INE. Vamos ficar a saber o valor oficial do saldo orçamental público entre janeiro e setembro.

Na sexta-feira, a Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental de janeiro a novembro.