Live. Prémios Nobel no Estoril e contas nacionais marcam a semana

A sexta edição do evento tem lugar no campus da Universidade Nova em Carcavelos. Por lá vão passar nomes como Denis Mukwege, prémio Nobel da Paz em 2018, ou Sérgio Moro, Ministro da Justiça do Brasil.

Na segunda-feira a Direção Geral do Orçamento divulga a síntese de Execução Orçamental de abril.

No mesmo dia são apresentadas as novas notas de 100 e 200 euros. São mais pequenas e vêm com segurança reforçada. Entram em circulação no dia seguinte.

Na quinta-feira arranca em Ponte de Sor o Portugal Air Summit, a maior cimeira do setor aeronáutico da Península Ibérica.

Regressam ainda as audições na comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Serão ouvidos responsáveis como Tomás Correia e Celeste Cardona.

A semana termina com o INE a revelar as Contas Nacionais Trimestrais.