Live. Regresso às aulas com festival pop e possível corte na taxa de juro

Na segunda-feira, dia 9, no parlamento britânico, há nova votação para eleições antecipadas. Os políticos levam já três anos para cumprir a decisão popular de saída da União Europeia. A OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico divulga as perspetivas para os negócios e o investimento e o INE- Instituto Nacional de Estatísticas anuncia os dados sobre exportações e importações.

Na terça-feira, dia 10, é apresentado o colégio de comissários da União Europeia e a portuguesa Elisa Ferreira irá saber com que pasta fica. Em Lisboa, há audições no parlamento sobre a extensão do aeroporto do Montijo.

Na quarta-feira, saem os dados sobre a inflação. E na quinta-feira, dia 12, o Banco Central Europeu deverá anunciar um pacote de estímulo económico que pode incluir um corte na taxa de juro. Para os fãs da cultura pop, arranca o festival Comic Con, no passeio marítimo de Algés, em Lisboa. Decorre até domingo.

A semana termina com uma avaliação do rating da República Portuguesa pela agência Standard & Poor’s.