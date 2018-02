Live. Ricardo Mourinho Félix em entrevista

Esta semana no DV não perca a entrevista ao secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Ricardo Mourinho Félix não foge às perguntas e fala sobre o Novo Banco, o Montepio Geral e a Caixa Geral de Depósitos.

A resolução do BES vai custar ao PIB português 25 mil milhões de euros até 2021. As contas são de José Poças Esteves e Avelino de Jesus, que na próxima terça-feira lança o livro Caso BES – O Impacto da Resolução na Economia Portuguesa. Antecipamos-lhe as conclusões da obra, que inclui um prefácio assinado pelo ex-ministro das Finanças, Eduardo Catroga.