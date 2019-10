Live. Sailside é o Airbnb dos barcos português que já está no Brasil

A Sailside criou o Airbnb dos barcos português. Há 300 embarcações em todo o país, entre barcos a motor e veleiros de proprietários privados, disponíveis no portal desta startup. O negócio foi criado por João Villas Boas, juntamente com mais três sócios, e acabou de levantar a primeira ronda de financiamento, de perto de cem mil euros, junto da Portugal Ventures.

O negócio, desenhado para os próximos cinco anos, inclui um plano para navegar para outras águas: primeiro Brasil, e depois Espanha e Dubai.

Criada para responder a quem gosta de andar na água e não tem meios para tal, na plataforma os alugueres podem ser feitos por meio-dia ou ao dia e incluem skipper, marinheiro, seguro e algumas facilidades no convés. É obrigatório que as embarcações estejam registadas como atividade marítimo-turística. O aluguer sem capitão só é possível se o cliente tiver carta de marinheiro. Grande parte dos utilizadores escolhe um homem do leme para a sua aventura.

José Burnay é o anfitrião do Fiji, um dos 300 barcos registados na plataforma. Nas últimas semanas, este também médico tem recebido vários grupos, todos de fora do país. Ao juntar-se a esta plataforma, o Fiji não passa tanto tempo ancorado na marina do Parque das Nações e dá menos despesa ao dono. A Sailside fica com uma “pequena comissão”, por questões logísticas e para garantir a qualidade. Brasileiros, ingleses e franceses são os principais clientes da plataforma.

Ao contrário do que é habitual nas startups portuguesas, esta plataforma também já tem um plano de saída desenhado, por causa da forte concorrência nos Estados Unidos.