Live. ScaleUp Valley escala empresas até ao cume do sucesso

A ScaleUp Valley é uma espécie de escola de alpinismo para as empresas. Esta boutique foi criada, em 2013, por Miguel Dias, Maria Menezes e Andrew Wong, e põe as companhias a escalar, em alguns anos, as receitas de dois milhões para cem milhões de euros.

Mais do que palavras, o programa da ScaleUp Valley ajuda as empresas a definir oportunidades estratégicas, a captar grandes clientes – e que podem gerar mais receitas -, e a desenvolver novas técnicas para criar mais impacto no negócio. A plataforma de tradução automática Unbabel foi uma das empresas portuguesas a frequentar esta escola.

Este negócio arrancou através de contactos feitos por Miguel Dias pelo LinkedIn e pelo Skype para todos os continentes, praticamente 24 horas por dia.

Sem necessidade de investidores externos, a ScaleUp Valley está a tornar-se uma boutique cada vez mais seletiva mas com objetivos cada vez maiores, como a criação dos próximos unicórnios.