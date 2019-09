Live. Scooters da Wyze têm pegada ecológica e troca de pontos

A Wyze é a terceira empresa a partilhar scooters elétricas em Portugal e a primeira com capital exclusivamente nacional. Tiago Silva Pereira apostou neste negócio com quase um milhão de euros de orçamento.

Para já, é possível encontrar as motas no Parque das Nações, no centro da cidade e junto ao aeroporto. Cada minuto de viagem custa 25 cêntimos e cada veículo tem dois capacetes, toucas e espaço para patrocínios.

A pegada ecológica é uma das grandes preocupações desta nova marca: a equipa que faz a manutenção diária das scooters desloca-se sempre em carrinhas elétricas e os utilizadores vão saber quais as emissões de CO2 poupadas. Graças à plataforma Ayr, desenvolvida pelo CEiiA, as emissões poupadas serão transformadas em moedas virtuais e usadas em produtos e serviços sustentáveis de parceiros.

Nas próximas semanas, a Wyze será a primeira empresa a testar a partilha de scooters elétricas no Porto e em Matosinhos.