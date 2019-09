Live. Semana de Conselho Europeu, Fed e previsões da OCDE

A semana arranca com reunião do Conselho Europeu, com as lideranças da União a voltarem à mesa para prepararem as negociações do orçamento do bloco até 2027, marcadas para o próximo mês, altura em que é também discutida a agenda estratégica europeia para a nova comissão.

No mesmo dia, o ainda presidente Jean-Claude Juncker recebe o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

O Parlamento Europeu retoma os trabalhos e, já na quinta-feira, vota a nomeação de Christine Lagarde para a liderança do Banco Central Europeu.

Na quarta-feira, e depois de o BCE ter descido juros de depósitos e reativado as compras líquidas de dívida, é a vez de a Reserva Federal tomar decisões. É esperado um corte de 0,25% na taxa de juros num momento em que o consumo americano cresce acima das expetativas e China e Estados Unidos tentam nova aproximação.

Os bancos centrais de Inglaterra e do Japão reúnem-se um dia depois. No mesmo dia, a OCDE lança o relatório intercalar de previsões económicas.

Por cá, há uma chuva de indicadores importantes, enquanto prossegue ainda o debate pré-eleitoral.

O Banco de Portugal dá a conhecer os últimos números do investimento direto estrangeiro, da balança corrente e de capital, e do crédito ao sector privado, entre outros.

O INE publica sexta-feira o índice de preços da habitação até junho.