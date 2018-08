Live. Semana de dados estatísticos e greve na CGD

Para começar a semana, na segunda-feira, o INE apresenta alguns indicadores como a síntese da conjuntura económica relativa a julho e ainda a variação dos preços na produção industrial relativas ao mesmo mês. No mesmo dia, a OCDE divulga os dados do rendimento das famílias.

Na terça-feira decorre uma ação de protesto dos Lesados do BES contra a Associação dos Enganados e Indignados do Papel (AIEPC), que consideram não defender os direitos dos seus associados.

Na quarta-feira, a Sonae apresenta os resultados consolidados do primeiro semestre e o Instituto Nacional de Estatística divulga as taxas de juro implícitas no crédito à habitação referentes a julho.

Na quinta-feira, arranca o novo regime de laboração contínua na Autoeuropa, informação já confirmada pela empresa. Com este novo modelo laboral voltam a funcionar todos os turnos.

Para sexta-feira, está agendada uma greve dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em protesto pela denúncia do Acordo de Empresa, apresentada pela administração do banco.