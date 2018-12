Live. Semana de discussão dos salários da função pública

A semana arranca com uma reunião entre o Governo e os sindicatos da Administração Pública para a discussão dos aumentos salariais para 2019. No mesmo dia, é ainda divulgada a conta satélite do turismo para Portugal pelo INE.

Quinta-feira tem lugar a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas no Parlamento, assim como a audição do antigo ministro da Economia, Manuel Pinho.

E a semana termina com a apresentação do índice de preços da habitação referentes ao 3º trimestre de 2018.