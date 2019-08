Live. Semana de estatísticas antecipa subida das rendas em 2020

A semana que agora começa vai ficar marcada pela divulgação de estatísticas e vai permitir antecipar o aumento das rendas para 2020.

Na segunda, a OCDE vai divulgar os dados do crescimento do PIB e o instituto alemão IFO vai medir a confiança dos consumidores. Estes dados podem servir para antecipar uma eventual recessão da maior economia europeia.

Na terça, vamos saber se houve défice ou excedente nas contas públicas em julho. Na quarta, o Banco de Portugal vai mostrar a evolução dos empréstimos a particulares e empresas no mês passado.

Na quinta, o INE vai ter as estimativas de julho do emprego e do desemprego e ainda a avaliação que os bancos fizeram do metro quadrado.

A partir de sexta, regressam os voos diretos entre Portugal e a China, com a ligação entre Lisboa e Pequim. Ainda neste dia, o INE deverá confirmar o crescimento de 1,8% da economia portuguesa no trimestre passado. Será ainda divulgada a estimativa rápida da taxa de inflação em agosto, que será crucial para se saber qual será o aumento das rendas em 2020.

Se paga o IMI às prestações, não se esqueça: tem até sábado para pagar a segunda fatia do imposto municipal sobre os imóveis.