Live. Semana de saída de Centeno do Eurogrupo

Antes disso, na segunda, vamos perceber se já há sinais de recuperação da economia, com a divulgação do volume do comércio a retalho na União Europeia em maio.

Na terça, são as alegações finais no julgamento do recurso das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires por falta de medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em unidades do BES no estrangeiro.

Também neste dia vai ser ouvido o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na comissão parlamentar de Economia.

Na mesma comissão mas na quarta, é a vez de Fernando Medina responder aos deputados na qualidade de presidente da Área Metropolitana de Lisboa.

Ainda neste dia, a Galp vai divulgar os resultados operacionais dos primeiros seis meses deste ano.

Na quinta, é a despedida de Mário Centeno da presidência do Eurogrupo. Os ministros das Finanças da zona euro vão escolher um de três candidatos para substituir o ex-governante português.

A semana termina com a divulgação da taxa de inflação de junho e das exportações e importações de maio.