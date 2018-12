Live. Semana do 7º aniversário do Dinheiro Vivo

A semana começa com a divulgação dos dados sobre o comércio internacional até outubro pelo Instituto Nacional de Estatística.

Na terça-feira, o Dinheiro Vivo comemora o 7º aniversário e organiza uma conferência onde se vai debater o sucesso made in Portugal, no Centro Cultural de Belém.

No mesmo dia, o Brexit, o acordo final para a saída do Reino Unido da União Europeia, é votado pelo parlamento britânico. A aprovação pela câmara dos comuns será decisiva para a ratificação do acordo com a União Europeia e para a saída na data prevista: 29 de março de 2019.

Em Portugal, os deputados portugueses reúnem-se para mais um debate quinzenal e, ainda na terça-feira, a OCDE divulga as estatísticas das taxas de desemprego da zona euro.

Na sexta-feira, o INE divulga os dados sobre a atividade turística até outubro e a ERSE dá a conhecer as tarifas da luz para o próximo ano.