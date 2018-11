Live. Semana de votação nas alterações ao OE 2019

Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística revela os dados sobre a presença de filiais de empresas estrangeiras no país durante o ano passado. Em França, a OCDE divulga o crescimento do PIB nos países que fazem parte desta organização.

No Parlamento, prossegue a discussão do Orçamento do Estado para 2019 na especialidade, e vão começar a ser distribuídos os “guiões de votação”, um documento onde estão organizadas as propostas de alteração ao documento que irão depois ser votadas. Até ao momento, os vários partidos já propuseram mais de 550 alterações do Orçamento do Estado.

Na terça-feira, a Focus Economics faz uma previsão da economia da zona euro relativamente a dezembro e os acionistas da cimenteira Cimpor reúnem-se em Assembleia-geral extraordinária para debater o aumento de capital social da sociedade.

Na quarta-feira, os mercados norte-americanos encerram devido à celebração do Dia de Ação de Graças.

Na sexta-feira, a Pharol reúne-se em assembleia-geral extraordinária para votar a alteração do valor de aumento de capital da empresa, passando de um máximo de 55 milhões para até 80 milhões de euros.