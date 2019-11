Live. Semana de Web Summit e de previsões em Bruxelas

A Web Summit, que tem feito casa em Portugal, arranca esta tarde e vai até quinta-feira. A abertura conta com Edward Snowden e com o presidente da Huawei, Guo Ping. Até ao final da semana, fala-se do futuro de tudo: do 5G, da inteligência artificial, dos serviços financeiros e do financiamento da inovação, do trabalho, do planeta, da União Europeia, entre muitos outros temas.

Na quinta-feira, a Comissão Europeia lança o chamado pacote do outono com previsões económicas e prioridades para o próximo ano. O eurogrupo também volta a discutir o mecanismo europeu de garantia de depósitos e o chamado instrumento orçamental da zona euro.

Já na sexta, o Ecofin discute o imposto digital europeu e é esperado que chegue a conclusões sobre a melhor forma de financiar o combate às alterações climáticas na União.

Nos indicadores, o Banco de Portugal atualiza os dados da dívida pública, o INE divulga as estatística do emprego e das remunerações, e ainda dá conta do andamento das exportações.

Entre as empresas, BCP e Sonae Capital dão a conhecer resultados até setembro.

Ainda, domingo, Espanha repete, mais uma vez, eleições legislativas.