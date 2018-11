Live. Semana de Web Summit e discussão do Orçamento

Marcada pela discussão do orçamento do estado na especialidade, a semana começa com o arranque da Web Summit. A cimeira europeia dedicada à inovação e à tecnologia vai decorrer na cidade de Lisboa até dia 8. Por lá vão passar nomes como Tony Blair, António Guterres, Margrethe Vestager e Ronaldinho.

Na quarta-feira, o INE divulga as estatísticas do Emprego do 2º trimestre de 2018, incluindo o módulo “Conciliação da vida familiar com a vida profissional”.

Neste dia serão ainda divulgados os resultados das empresas EDP Renováveis e Grupo Amorim.