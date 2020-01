Live. Semana marcada pela discussão do OE 2020

Logo na segunda-feira, Mário Centeno dá início ao processo de discussão do orçamento com a apresentação do documento, durante a manhã. À tarde, será a vez da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresentar os planos para esta área.

Na terça-feira, são conhecidos os indicadores do comércio a retalho do mês de novembro, e a estimativa rápida da inflação para a zona euro. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, arranca o CES, evento dedicado à eletrónica de consumo.

A meio da semana, o INE revela os dados do emprego e desemprego, relativos ao mês de novembro. Também no dia 8, os acionistas da Pharol vão reunir sobre a redução do capital e número de administradores.

Na quinta-feira, o Banco de Portugal revela as contas nacionais financeiras do terceiro trimestre do ano e o INE lança as Estatísticas do Comércio Internacional de novembro.

A encerrar uma semana de discussões sobre o orçamento, é feita a votação final na generalidade do Orçamento de Estado, na sexta-feira.