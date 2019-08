Live. Greve de tripulantes da Ryanair na agenda da semana

Ainda antes disso, na terça-feira, o INE avança a Síntese Económica de Conjuntura, com os dados relativos a julho deste ano.

Na quarta-feira, arranca a greve dos tripulantes de cabine da Ryanair, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que pede à companhia irlandesa que atue de acordo com a legislação portuguesa. Esta paralisação está marcada até ao dia 25 de agosto.

No mesmo dia, o Banco de Portugal divulga vários indicadores, como os dados da balança corrente e de balança de capital do segundo trimestre do ano e a posição de investimento nacional. No dia 21, arranca ainda a conferência do sistema europeu de bancos centrais, no Banco de Portugal.

Na quinta-feira, o INE avança os dados de julho das taxas de juro implícitas no crédito à habitação.

Já no fim da semana, no sábado, tem início a cimeira de líderes do G7, em França.