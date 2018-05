Live. Sporting, Porto e Benfica têm de pagar 265 milhões em obrigações até 2020

As Sociedades Anónimas Desportivas do Benfica, Porto e Sporting têm de pagar 265 milhões de euros em obrigações até 2020. As obrigações têm vantagens para os clubes, mas apresentam riscos para os investidores.

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor esta sexta-feira. Entrevistámos Henrique Santo , presidente da Associação Portuguesa de Proteção de Dados.

Primeiro foram os franceses, e a próxima onda de investimento em imobiliário em Portugal virá dos Estados Unidos. Quem o diz é o CEO da Sotheby´s em Portugal.