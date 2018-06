Duarte Vasconcelos, Alexandre Guerreiro e Tiago Rocha, criaram a startup portuguesa Blocks em janeiro de 2015, em Lisboa, com a vontade de melhorar a experiência com a impressão 3D.

Com um capital inicial de 600 euros.

Começaram a dar os primeiros passos no Mercado de São Domingos de Benfica e três anos depois estão a mudar-se para as instalações do grupo português Digidelta, com quem fecharam um investimento de 350 mil euros em novembro do ano passado.