Live. Superprof quer mudar ensino particular em Portugal

A Superprof chegou a Portugal em 2017 e está a mudar o acesso ao ensino e às aulas particulares. Fundada em França em 2013, esta plataforma é uma espécie de Airbnb do ensino, porque liga os alunos aos professores.

Mas as aulas não são só de Matemática, Português ou ciências. Tanto um surfista como uma pessoa que faz crochê podem partilhar conhecimentos.

A inscrição dos alunos na Superprof custa 9 euros. Depois disso, o aluno seleciona o professor e é agendada uma aula, que pode ser presencial ou por webcam. A primeira explicação é gratuita e as seguintes têm o valor que for combinado entre as partes.

A Superprof não cobra comissões sobre as aulas nem sobre as inscrições dos professores. Presente em 28 países, esta plataforma quer chegar aos Estados Unidos e à China nos próximos anos.