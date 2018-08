Live. Talanti, as prendas personalizadas

A Talanti é uma startup portuguesa que oferece várias possibilidades para presentes artísticos personalizados. Conta com 13 categorias de presentes que vão desde histórias de vida, passando por ilustrações, banda desenhada e música.

No caso de uma ideia não estar disponível, é todavia possível entrar em contacto com a startup que, por sua vez, vai tentar encontrar um artista que a possa executar.

Com pouco mais de um ano de vida, a Talanti foi lançada com recurso apenas aos capitais próprios da fundadora. Para já, não está previsto recorrer a financiamento, mas Beatriz Cardoso, a fundadora, admite, no entanto, que em 2019 possa procurar algum apoio nesta área.