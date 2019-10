Live. Thidols dá a moda ao manifesto pelo planeta

Tornar a moda num manifesto é o objetivo da Thidols. A nova marca portuguesa lançou a primeira coleção de t-shirts com os ícones que estão a criar mais impacto em todo o mundo.

António Guterres, Greta Thunberg, Margrethe Vestager, Stephen Hawking e Elon Musk foram as figuras escolhidas para a primeira coleção à venda na internet.

Criada pela ex-jornalista Marta Velho, a Thidols usa t-shirts feitas de algodão orgânico e todos os fornecedores têm selos de cuidado ambiental.

No futuro, as coleções poderão ser produzidas através de plástico retirado do mar ou de material reutilizado por empresas que fabricam roupa a partir dos excessos de produção de outras marcas.

Thidols. Vestir a camisola em nome de um manifesto