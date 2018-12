Live. Um Natal recheado de greves, desde os comboios aos supermercados

A semana natalícia será pouco pacífica. São várias as greves a marcar protestos de diversos setores de atividade. Dos trabalhadores da CP aos dos supermercados, passando por bombeiros, trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e notários, greves não vão faltar. Fica a curiosidade para ver se o primeiro-ministro António Costa consegue, no seu discurso no dia de Natal, acalmar um pouco o descontentamento que tem sido rei e dezembro.

Até nas bolsas, há novidades esta semana, o que não é pouco usual. A Flexdeal estreia na bolsa portuguesa na véspera de Natal. de resto, se tudo correr bem, será como é habitual: bolsas a encerrar mais cedo na véspera de Natal e fechados no dia 25 – e os europeus também no dia 26.

A semana fecha com as contas do estado de novembro, quinta-feira, e com os dados sobre a avaliação bancária na habitação, também de novembro.

Boas Festas!