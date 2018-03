Live. Valores do PIB e novo protesto dos lesados pelo BES marcam a semana

Esta semana ficamos a conhecer o valor do PIB no quarto trimestre de 2017. Os CTT e o grupo Impresa apresentam resultados do ano passado.

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, é convidado para a Palestra Anual Alexis de Tocqueville 2018, organizada pela Universidade Católica Portuguesa, sob o tema “Portugal e o aprofundamento da União Europeia”.

Sexta-feira há novo protesto dos lesados do antigo Banco Espírito Santo (BES) e sábado arranca o XXVII Congresso do CDS-PP, a decorrer em Lamego até domingo.