Live. Vem aí uma semana recheada de resultados trimestrais

No panorama internacional, a semana promete ficar marcada pela votação dos deputados britânicos sobre a moção apresentada por Boris Johnson, para convocar novas eleições para dezembro.

Por cá, a última semana do mês é farta em apresentações de resultados das empresas da bolsa portuguesa. Na segunda, é dia de a Impresa apresentar os resultados do terceiro trimestre. No mesmo dia, o INE divulga as estatísticas do comércio internacional em 2018.

Ainda na segunda, o cluster aeronáutico debate a importância de Portugal nesta indústria e como é que o país pode diferenciar-se neste contexto, numa conferência com workshops e espaços de negócios.

Na terça, a Navigator apresenta resultados trimestrais.

Na quarta-feira, são conhecidos os resultados trimestrais dos CTT, da EDP e EDP Renováveis e da Sonae Indústria. Também a meio da semana, o INE divulga as estimativas mensais de emprego e desemprego, com os dados de setembro.

No último dia de outubro, são conhecidos os resultados da Semapa relativos ao terceiro trimestre do ano.

Com o arranque do mês de novembro, chega também a cobrança da prestação de IMI – trata-se de segunda ou terceira prestação, dependendo do valor do imposto.