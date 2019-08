Live. XLR8 tem o GPS para os hotéis independentes

O XLR8 é uma espécie de GPS para os donos de hotéis independentes ou de média dimensão. Este software recolhe dados de várias fontes de informação e, em conjunto com a inteligência artificial, identifica padrões e emite alguns alertas.

A redução de turistas em determinada altura do ano, a quebra de vendas de algum tipo de quarto ou então quais os melhores canais por vender são alguns dos avisos gerados.

Liderada por José Pedro Almeida, a XLR8 já conta com 30 clientes e funciona com base em subscrições mensais de software.

Esta startup captou uma ronda de financiamento da Portugal Ventures e vai apostar no mercado internacional a partir do próximo ano. Reino Unido e Irlanda serão as primeiras paragens; depois, este software poderá chegar ao resto da Europa.