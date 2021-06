"Lógica" da decisão do Reino Unido "não se alcança", responde Portugal

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva atacou a decisão do Reino Unido. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Toma nota", mas não compreende. O ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu esta tarde, através do Twitter, à decisão do governo britânico de retirar Portugal da "lista verde" de destinos seguros.

Através da rede social, Augusto Santos Silva diz que Portugal "toma nota" da decisão do governo de Londres, mas defende que é uma "decisão cuja lógica não se alcança".

O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescenta que Portugal tem um plano de desconfinamento "prudente e gradual, com regras claras para a segurança" dos residentes e dos turistas.

A decisão do Reino Unido retira o oxigénio ao setor do turismo que desde o dia 17 de maio começou a receber os turistas britânicos. Só no primeiro dia da reabertura das ligações aéreas, chegaram a Faro cerca de 5500 turistas.

A decisão, que entra em vigor na próxima terça-feira, dia 8 de junho, fica a dever-se ao aumento do número de casos em Portugal e da prevalência das novas variantes do vírus, nomeadamente a designada "variante do Nepal".

Portugal passará, assim, a estar na lista âmbar (ou amarela), que torna obrigatória, além da quarentena, a realização de dois testes PCR: ao segundo e oitavo dias depois da chegada ao Reino Unido.

O ministro britânico dos Transportes anunciou esta quinta-feira a decisão admitindo que "é difícil", mas necessária à medida que o Reino Unido avança para a quarta fase do desconfinamento, prevista para o dia 24 de junho. "Não queremos arriscar", afirmou o responsável do governo de Londres, pedindo "paciência" para não pôr em causa o calendário de reabertura do país.