Lojas de luxo e restaurantes de Paula Amorim encerrados temporariamente

O Grupo Amorim Luxury, de Paula Amorim, decidiu encerrar os restaurantes que tem em Lisboa e as lojas de marcas de luxo em Lisboa, Porto e Algarve.

“O Grupo Amorim Luxury, tendo em conta os interesses superiores de saúde pública, e em nome do bem-estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus COVID-19, entendeu após uma avaliação responsável da situação, encerrar temporariamente e a partir de amanhã, dia 13 de março, os seus restaurantes JNcQUOI Avenida, JNcQUOI ASIA, Ladurée, o JNcQUOI CLUB, bem como as suas lojas Fashion Clinic e Gucci situadas em Lisboa, no Porto e no Algarve”, pode ler-se no comunicado enviado às redações. A reabertura dos espaços fica dependente da reavaliação e acompanhamento da evolução da pandemia.

Questionada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial explica que os trabalhadores cujas funções assim o permitam, trabalham a partir de casa. Os outros ficam em casa. As remunerações vão continuar a ser pagas.

O grupo indica ainda que a abertura da nova loja Dolce & Gabbana, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi adiada, não sendo, para já divulgada uma nova data.

Atualmente, Portugal conta com 78 casos confirmados de coronavírus, dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Aguardam-se ainda os resultados laboratoriais de 133 análises. No balanço, a DGS informa-se que há um total de 637 casos suspeitos e 4923 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde, mais 1.857 do que na quarta-feira. Dos 78 casos confirmados, apenas 69 estão internados, segundo o boletim sobre a situação epidemiológica divulgado pela DGS.