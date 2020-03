Lojistas da Sonae Sierra temem cobranças sem atividade

Os lojistas que decidiram já encerrar os seus espaços nos centros comerciais da Sonae Sierra estão preocupados com eventuais cobranças que a gestora portuguesa possa manter neste quadro em que a atividade está parada devido à pandemia do vírus Covid-19. Sem possibilidade de faturar, estes empresários admitem um futuro sombrio.

A Sonae Sierra, que explora 13 centros comerciais no país, já fez saber que não irá penalizar os lojistas por aberturas dos espaços até às 12 horas e por encerramentos às 20 horas mas, questionada pelo Dinheiro Vivo, não esclarece se irá manter os encargos decorrentes dos contratos, como o pagamento de rendas.

Já 0 Mar Shopping fez saber que não cobra a remuneração mínima aos lojistas nem os encargos comuns.

Entretanto, espera-se que hoje seja decretado o encerramento destes espaços comerciais, com exceção das lojas alimentares, farmácias e quiosques.

A Sonae Sierra terá, muito provavelmente, de negociar individualmente os contratos com os lojistas. A empresa tem 26 ativos em exploração na Europa e América do Sul, detidos por diferentes entidades, e todo este processo terá de ser alinhado a nível de cada um dos mercados, disse ao Dinheiro Vivo fonte do setor.

Estratégias diferentes

O Mar Shopping, em Matosinhos, comunicou aos lojistas que “não cobrará quaisquer penalidades pela realização do horário reduzido ou pelo encerramento das lojas, mesmo que os contratos tenham estipulado o contrário”, lê-se numa circular do grupo Ingka Centers a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O referido documento adianta ainda que também “não será devido o valor da remuneração mínima e encargos comuns” entre a data de fecho da loja e o dia 31 de março, em linha com a decisão do Conselho de Ministros de 12 deste mês de avançar com um conjunto de medidas de contenção e mitigação do surto do coronavírus. No caso dos centros comerciais, o estabelecimento de limitações de frequência para assegurar uma distância de segurança.

Por sua vez, a concessionária do Time Out Market Lisboa decidiu encerrar o espaço a partir de 14 de março e comunicou aos lojistas que “devem ser consideradas suspensas as obrigações de ambas as partes ao abrigo dos contratos em vigor”.