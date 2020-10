Lojistas. País irá receber da UE "envelope financeiro muito generoso", retalho "não pode ser esquecido"

Miguel Pina Martins, CEO da Science4you

Lojistas com quebras de vendas na ordem dos 50% nos primeiros três trimestres, alerta AMRR, que pede mais apoios ao nível de moratórias de crédito e rendas comerciais.

Não há motivos para grande celebração no Orçamento do Estado 2021 apresentado na segunda-feira. O IVAucher é "positivo", mas tem de ser "mais simples para poder ser exequível" e faltam medidas ao nível das moratórias de crédito, das rendas comerciais e de mais apoios específicos. "O País receberá da União Europeia um envelope financeiro muito generoso. Servirá para proteger emprego e estimular a economia. O nosso setor - como tantos outros - não pode ser esquecido", defende Miguel Pina Martins, presidente da Associação de Marcas do Retalho e Restauração (AMRR), em declarações ao Dinheiro Vivo.

"O ano 2020 tem sido um desastre, com quebras que rondam, nos primeiros três trimestres cerca de 50%, das vendas face ao período homólogo. Infelizmente, as restrições impostas e o resfriar da economia fazem prever que o último trimestre - que normalmente é o mais favorável aos Lojistas - seja também ele muito negativo", descreve o responsável.

"Embora o Governo preveja uma recuperação em 2021, a verdade é que reconhece que, a haver, a recuperação será sempre inferior à queda verificada em 2020. Assim sendo, o setor do retalho e da restauração um dos que, por um lado, mais empregos gera e, por outro lado, mais afetado se encontra pela Pandemia, consideramos que a Proposta de Lei é insuficiente e que pode e deve ser melhorado em sede de Assembleia da República", argumenta Miguel Pina Martins.

O presidente da AMRR "positivo o racional subjacente ao IVaucher", mas deixa uma ressalva: "É necessário torná-lo mais simples para poder ser exequível e ainda é fundamental a aplicação de outras medidas".

A "ampliação para todo o setor do comércio a retalho da aplicação do regime de prolongamento das moratórias de crédito", o "prolongar o regime das rendas variáveis para o ano 2021" - neste momento em vigor nas rendas dos lojistas nos centros comerciais até ao final do ano -, bem como a redução das rendas nas lojas de rua. "Não é possível exigir-se às Lojas de Rua o pagamento integral de todas as rendas de 2020, para salvaguardarmos as empresas e todo o emprego que criam", defende Miguel Pina Martins.