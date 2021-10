Londres. Nova Iorque e São Francisco são as cidades "mais inteligentes do mundo"

CUL38. LONDRES, 04/07/2012.- Fotografía cedida por Sellar de una vista general de la orilla sur del río Támesis a su paso por Londres, en la que despunta el pináculo del "Shard", el edificio más alto de Europa, con 87 pisos y 310 metros de altura, que se inaugurará mañana. EFE/ Sellar/SOLO USO EDITORIAL.

Londres, Nova Iorque e São Francisco são as cidades melhor adaptadas a soluções tecnológicas de ponta, inovando na gestão da mobilidade, em infraestruturas tecnológicas e em sustentabilidade ambiental, para melhorar a sua sustentabilidade e habitabilidade. A conclusão é de um estudo da EasyPark, que considera a capital inglesa e as duas cidades norte-americanas os locais "mais inteligentes" e preparados para o futuro.

Londres, Nova Iorque e São Francisco lideram o ranking na categoria das cidades com mais de três milhões de habitantes. Seguem-se a cidade-estado Singapura, Berlim (Alemanha), Roterdão (Holanda), Seattle (EUA), Seul (Coreia do Sul), Washington (EUA) e Manchester (Inglaterra).

Na categoria de cidades com uma população entre 600 mil pessoas a três milhões, "as cidades mais inteligentes" encontram-se no norte da Europa. Tratam-se das capitais da Dinamarca (Copenhaga), da Suécia (Estocolmo) e da Noruega (Oslo).

Amesterdão (Holanda), Zurique (Suíça), Gotemburgo (Suécia), Helsínquia (Finlândia), Boston (EUA), Utrecht (Holanda) e Edimburgo (Escócia) completam o top 10 da categoria.

Já na categoria das cidades com uma população entre os 50 mil habitantes, Lund, na Suécia, Stavenger, na Noruega, e Espoo, na Finlândia, são as "cidades mais inteligentes" e preparadas para o futuro

Nesta categoria as cidades dinamarquesas e norueguesas dominam, seguindo-se às três referidas, Malmo (Suécia), Aalborg, Aarhus (Dinamarca), Trondheim, Bergen (Noruega), Porvoo (Finlândia) e Cambridge (Inglaterra).

Nenhuma cidade portuguesa consta no estudo da Easypark,