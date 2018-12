Londres pode pôr fim ao brexit com notificação ao Conselho Europeu

O Reino Unido não precisa da autorização dos restantes Estados-membros para suspender o efeito da notificação que acionou o artigo 50ª do Tratado de Lisboa – ou seja, recuar na intenção de deixar a União Europeia. A interpretação é do Tribunal Europeu de Justiça na véspera de um quase certo chumbo à proposta de Theresa May para o brexit pela Câmara dos Comuns.

O tribunal do Luxemburgo confirmou assim que o processo iniciado com a cláusula de saída do bloco dos 28 pode ser cancelado unilateralmente.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 de dezembro de 2018

Londres “pode revogar unilateralmente a notificação, de modo inequívoco e incondicional, com um aviso dirigido ao Conselho Europeu por escrito” e após a decisão ter siso tomada “de acordo com os requisitos constitucionais” britânicos.

“O objetivo da revogação é confirmar a qualidade de membro da UE do Estado-membro em causa em termos inalterados no que diz respeito ao seu estatuto de Estado-membro, e a revogação põe termos ao procedimento de retirado”, refere a decisão do tribunal.

A intenção de cancelar a notificação foi rejeitada durante o fim de semana por Downing Street, mas várias vozes têm vindo a defender o recuo como meio de renegociação de um melhor tratado de saída da União pelo governo britânico. A proposta será votada amanhã na câmara baixa do parlamento britânico e é dada como certa a sua rejeição.