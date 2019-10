Lorenzo. Serviços de telecomunicações da NOS “respostos na totalidade”

Os serviços de telecomunicações da NOS afetados pela passagem do furacão “Lorenzo” pelos Açores “estão repostos na totalidade” desde o final da manhã, informou fonte oficial da empresa esta quarta-feira.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a NOS adianta que a passagem do furacão “fez-se sentir de forma mais intensa em especial na ilha do Faial, embora sem grande impacto nos serviços” da empresa.

“Os serviços estão repostos na totalidade, desde o final da manhã de hoje, graças ao reforço das equipas de prevenção no terreno e ao facto de terem sido ativados os nossos planos de contingência para situações de catástrofe natural”, é ainda acrescentado.

No mais recente balanço, realizado ao final da tarde em Angra do Heroísmo, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, anunciou que o Plano Regional de Emergência foi desativado às 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também já levantou os avisos vermelhos, embora a meteorologista Vanda Costa tenha admitido que, até ao final do dia, ainda se vai sentir a influência do furacão “Lorenzo” em termos de agitação marítima e vento.

Ainda de acordo com o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, todas as situações foram resolvidas e “a vida das pessoas pode decorrer dentro de condições muito satisfatórias de segurança”.

Relativamente ao número de ocorrências registadas, o responsável adiantou que foram 255 e que, ao nível da Proteção Civil, já se encontram todas resolvidas.

Foi necessário realojar 53 pessoas, sobretudo na ilha do Faial, com a intervenção dos serviços municipais e da direção regional da Habitação.

Na ilha do Pico, cerca de 50 pessoas foram retiradas, por precaução, das suas residência e instaladas numa escolas, mas devem regressar ainda hoje a casa, segundo o vice-presidente da Câmara das Lajes do Pico, Nélson Macedo.

O furacão “Lorenzo” passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão “Lorenzo” perdeu, entretanto, força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.